Son dakika: Halkbank'tan kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar destek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi"nde konuşan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciler için 100 bin TL'ye kadar finansal destek sağlayacaklarını söyledi.

"180 BİN KADINA 8 MİLYAR TL FAİZ DESTEKLİ KREDİ KULLANDIRDIK"

Arslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Zirvemizde ilham veren kadınları ağırlarken, adı üstünde gerçekten de ilham vermek istiyoruz. Kendi işini kurmuş veya kurmak isteyen girişimci kadınlarımızı cesaretlendirerek, onları teşvik etmeyi ve yılmadan yollarına devam etmeleri için moral aşılamayı hedefliyoruz.

Bankamızca sadece 2020 yılında bu amaçla 180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkarımıza, bir kısmı sıfır faizli olmak üzere, toplam 8 milyar TL Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredi kullandırdık. Kadın Girişimciler, bankamızın esnaf ve sanatkarlara özel olarak sunmakta olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli sıfır faizli kredilerden de faydalanabilmektedir.

ESNAF VE SANATKARLARA 225 BİN TL LİMİTLİ SIFIR FAİZLİ KREDİ

KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlarımız için 100.000 TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci, esnaf ve sanatkarlarımız içinse 225.000 TL limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunuyoruz."

"KADIN GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Osman Arslan, zirvede 'Kadın Girişimci Kredisi'nin de müjdesini verdi. Arslan, "İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik "Kadın Girişimci Kredisi" ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz. Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar destek sunmayı hedefliyoruz. Bu ürünün yanı sıra farklı destek paketlerimizle de kadınların finansmana erişimde pozitif ayrımcılık ve öncülük yaptığımızı paylaşmak isterim. Örneğin KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel Kadın girişimcilerimize bir diğer kredi ürünümüz olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranlarımızın 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunuyoruz" dedi.

EMİNE ERDOĞAN MESAJ GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, Üreten Kadınlar Zirvesi'ne gönderdiği video mesajla izleyicilerle buluştu. Halkbank'a tüm kadınlara ilham olacak bu etkinliği düzenlediği için teşekkür eden Erdoğan, "Kadınlarımıza açtığı her tür kredi ve imkan, umutlarımızı artırıyor. Bu desteklerin, katlanarak artmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.