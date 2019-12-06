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Halkbank'tan ABD'deki dava ile ilgili açıklama

ABD'deki yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarını kullanılacağını açıklayan Halkbank, mahkemenin yetkisi dışında bir yargılama gerçekleştirdiğini belirtti.

06.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:43
Halkbank'tan ABD'deki dava ile ilgili açıklama

ABD'deki yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarını kullanılacağını açıklayan Halkbank, mahkemenin yetkisi dışında bir yargılama gerçekleştirdiğini belirtti. Banka, ayrıca mevcut hakimin yaptığı açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürdüğü için 'reddi hakim' talep etti.

Kaynak: Dunya.com

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