Halkbank'tan ABD'deki dava ile ilgili açıklama

06.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:43

ABD'deki yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarını kullanılacağını açıklayan Halkbank, mahkemenin yetkisi dışında bir yargılama gerçekleştirdiğini belirtti. Banka, ayrıca mevcut hakimin yaptığı açıklamalarla tarafsızlığına gölge düşürdüğü için 'reddi hakim' talep etti.