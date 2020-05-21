Halkbank'ta Toncek Stern ayrıldı AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta 24 yaşındaki Sloven pasör Toncek Stern'in gelecek sezon takımda yer almayacağı bildirildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta 24 yaşındaki Sloven pasör Toncek Stern'in gelecek sezon takımda yer almayacağı bildirildi.

Halkbank'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Takım kadromuza 2019-20 sezonu devre arasında dahil olan, verilen görevleri hem antrenman hem maçlarda layıkıyla yerine getiren oyuncumuz Toncek Stern, önümüzdeki sezon aramızda olmayacaktır. Geçirdiğimiz kısa zamanda takımımıza önemli katkılar yapan Toncek Stern'e teşekkür eder, yeni yaşamında başarılar temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA