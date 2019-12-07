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Halkbank'ın rakibi Arkas Spor

Efeler Voleybol Liginde ilk devrenin 10. maçında Halkbank, Ankara'da Arkas Spor'u konuk edecek.

07.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:16
Halkbank'ın rakibi Arkas Spor

Liginde ilk devrenin 10. maçında Halkbank, 'da Arkas 'u konuk edecek.


Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka yarın saat 19: 00'da başlayacak. Maç öncesinde 14 puanı bulunan Halkbank 7, 17 puanlı Arkas 5. sırada yer alıyor. Karılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan milli smaçör Gökhan Gökgöz, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Her maça olduğu gibi, bu mücadeleye de iyi hazırlandık. Rakibimizi Ankara'dan puansız göndererek sıralamada daha iyi bir yer edinmek arzusundayız. Önümüzde çok yoğun bir maç ve seyahat programı var. Hepsinden alnımızın akıyla çıkmak ve son iki maçımızı galibiyetle kapatmak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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