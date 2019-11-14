Halkbank’ın aktif büyüklüğü 443,5 milyar TL’ye yükseldi

14.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:29

Türkiye ekonomisini gelecek hedeflerine taşımak üzere çalıştıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "KOBİ'lere yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz gelecek dönemde de devam edecek" dedi.