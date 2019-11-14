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Halkbank’ın aktif büyüklüğü 443,5 milyar TL’ye yükseldi

Türkiye ekonomisini gelecek hedeflerine taşımak üzere çalıştıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "KOBİ'lere yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz gelecek dönemde de devam edecek" dedi.

14.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:29
Halkbank’ın aktif büyüklüğü 443,5 milyar TL’ye yükseldi

Türkiye ekonomisini gelecek hedeflerine taşımak üzere çalıştıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü , "KOBİ'lere yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz gelecek dönemde de devam edecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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