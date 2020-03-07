Halkbank: 3-1

SALON: Vestel Venus Atatürk Voleybol KompleksiHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu EmiroğluARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya)HALKBANK: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu,Seganov, Efe Bayram,...

07.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:50
Halkbank: 3-1

SALON: Venus Atatürk Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu EmiroğluARKAS SPOR: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, )HALKBANK: Bahov, Hakkı Çapkınoğlu,Seganov, Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Metin Toy (Hasan Yeşilbudak, Volkan Döne, Gökhan Gökgöz, Abdullah Çam, İbrahim Emet, Orçun Ergun, Toncek Stern)SETLER: 18-25, 25-23, 25-22, 25-23SÜRE: 124 dakika (25, 34, 31, 34)AXA Sigorta Efeler Ligi 21'inci hafta mücadelesinde Arkas İzmir'de konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 mağlup etti. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 18-25, 25-23, 25-22 ve 25-23 sonuçlandı. Bu sonuçla Arkas Spor normal sezonun bitimine bir maç kala 2'nci sıradaki yerini garantiledi.  

- İzmir

Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler