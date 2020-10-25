Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 100 bin PCR kiti alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 100 bin PCR kiti alınacak

25.10.2020 09:53 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:56
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 100 bin PCR kiti alınacak

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı için 100 bin influenza ve solunum yolu kiti satın alınacak.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ihtiyacı için 100 bin influenza ve solunum yolu kiti satın alınacak.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı laboratuvarlarının ihtiyacı için 2 kalem (100 bin adet) real time PCR kiti temin edilecek.

Açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacak kitler için teklifler, 27 Ekim saat 12.00'ye kadar sunulabilecek.

Öte yandan, ihaleye ilişkin ayrıntılara "www.dmo.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Işın Karaca Caner Cindoruk
Spor Falcao Podolski Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Galatasaray Türk Lirası Ekrem İmamoğlu Erzurumspor Kulübü
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 100 bin PCR kiti alınacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 09:56:37. #1.15#
title