Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 48. yılında Kocaeli'de anılacak
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Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 48. yılında Kocaeli'de anılacak

19.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:56
Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 48. yılında Kocaeli'de anılacak

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48. yılında Kocaeli'de düzenlenecek programla anılacak.

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 48. yılında Kocaeli'de düzenlenecek programla anılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilecek programda, Aşık Veysel'in türküleri konservatuvar eğitmenleri Nuray Polat ve Sena Açık tarafından seslendirilecek.

Eserlerin seslendirilmesinden önce Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçılarından Semih Eraslan, türkülerin hikayeleri ile Aşık Veysel'in hayatından kesitler anlatacak.

Sosyal paylaşım sitesi "youtube" üzerinden 21 Mart'ta yayınlanacak olan programda, Aşık Veysel'in birçok eseri seslendirilecek.

Müzik yönetmenliğini Rüstem Cem Yılmaz'ın yapacağı anma konserinde ses eğitmenlerine, bağlamada Mustafa Ginesar, kabak kemanede Metin Efe, bateride Kaan Bahadır, perküsyonda Haluk Dolanbay, kavalda Cengiz Atlan, bas gitarda Sencer Özbay, klasik gitarda ve piyanoda Engin Yaşar eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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