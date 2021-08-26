Halk müziğinin usta ismi Sabahat Akkiraz sözünü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı
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Halk müziğinin usta ismi Sabahat Akkiraz sözünü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı

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Türk halk müziğinin usta isimlerinden ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, Fenerbahçe marşı yaptı. Ali Koç'un forma hediyesinden sonra, "Ben de marş sözü vereyim" diyen Akkiraz, merak edilen o marşı paylaştı. 'Fenerbahçe geliyor' isimli marş, taraftarların beğenisini topladı.

Ajansspor'un haberine göre; Türk halk müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz, Fenerbahçe'ye verdiği marş sözünü yerine getirdi.

Halk müziğinin usta ismi Sabahat Akkiraz sözünü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı

FORMA HEDİYESİ

Başkan Ali Koç'un forma hediyesine marşla karşılık vereceğini söyleyen Akkiraz, kendisine ait Akkiraz Müzik kanalında "Fenerbahçe Geliyor" marşını yayınladı.

"ATASININ İZİNDEN"

Hasan Akkiraz'ın yazdığı, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Fenerbahçe Geliyor marşının sözleri şu şekilde:

Türkiye'nin gönlünden

Çubuklunun peşinden

Atasının izinden

Fenerbahçe geliyor.

***

Efsaneler içinden

Can,Lefter,Cemil'den

Ne izler var derinden

Fenerbahçe geliyor

***

Sarı'ya Lacivert'e

Aşığız biz ismine

Yazacağız her yere

Fenerbahçe geliyor

***

Kurşunlara hedefiz

Pusulara düşmeyiz

Karanlığa feneriz

Fenerbahçe geliyor

***

Umut bitti desen de

Yenilsen de yensen de

Taraftarın seninle

Fenerbahçe geliyor

***

Hepimiz birer birer

El ele verdik yeter

Bizim adımız Fener

Fenerbahçe geliyor

***

Halk müziğinin usta ismi Sabahat Akkiraz sözünü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı
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Halk müziğinin usta ismi Sabahat Akkiraz sözünü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı - Haberler Spor
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