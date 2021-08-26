Halk müziğinin usta ismi Sabahat Akkiraz sözünü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı

Türk halk müziğinin usta isimlerinden ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, Fenerbahçe marşı yaptı. Ali Koç'un forma hediyesinden sonra, "Ben de marş sözü vereyim" diyen Akkiraz, merak edilen o marşı paylaştı. 'Fenerbahçe geliyor' isimli marş, taraftarların beğenisini topladı.