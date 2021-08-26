Halk müziğinin usta ismi Sabahat Akkiraz sözünü tuttu, Fenerbahçe'ye marş yaptı
Türk halk müziğinin usta isimlerinden ve eski milletvekili Sabahat Akkiraz, Fenerbahçe marşı yaptı. Ali Koç'un forma hediyesinden sonra, "Ben de marş sözü vereyim" diyen Akkiraz, merak edilen o marşı paylaştı. 'Fenerbahçe geliyor' isimli marş, taraftarların beğenisini topladı.
Ajansspor'un haberine göre; Türk halk müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz, Fenerbahçe'ye verdiği marş sözünü yerine getirdi.
FORMA HEDİYESİ
Başkan Ali Koç'un forma hediyesine marşla karşılık vereceğini söyleyen Akkiraz, kendisine ait Akkiraz Müzik kanalında "Fenerbahçe Geliyor" marşını yayınladı.
"ATASININ İZİNDEN"
Hasan Akkiraz'ın yazdığı, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Fenerbahçe Geliyor marşının sözleri şu şekilde:
Türkiye'nin gönlünden
Çubuklunun peşinden
Atasının izinden
Fenerbahçe geliyor.
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Efsaneler içinden
Can,Lefter,Cemil'den
Ne izler var derinden
Fenerbahçe geliyor
***
Sarı'ya Lacivert'e
Aşığız biz ismine
Yazacağız her yere
Fenerbahçe geliyor
***
Kurşunlara hedefiz
Pusulara düşmeyiz
Karanlığa feneriz
Fenerbahçe geliyor
***
Umut bitti desen de
Yenilsen de yensen de
Taraftarın seninle
Fenerbahçe geliyor
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Hepimiz birer birer
El ele verdik yeter
Bizim adımız Fener
Fenerbahçe geliyor
***