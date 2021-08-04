Haliliye'de masa tenisi kursuna çocuklardan yoğun ilgi
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Haliliye'de masa tenisi kursuna çocuklardan yoğun ilgi

Haliliye'de masa tenisi kursuna çocuklardan yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Haliliye Belediyesi gençlerin sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak, sporu sevdirmek ve lisanslı sporcular yetiştirmek amacıyla açtığı masa tenisi kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Haliliye Belediyesi gençlerin sportif faaliyetlere katılmalarını sağlamak, sporu sevdirmek ve lisanslı sporcular yetiştirmek amacıyla açtığı masa tenisi kursuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, "sağlık ve sporun kalbi Haliliye" sloganıyla gençlerin spor alışkanlıklarını kazanmaları amacıyla kurs çalışmalarını devam ettiriyor. Haliliye Belediyesinin Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonunda masa tenisi branşında gençlere, alanlarında uzman eğitmenler tarafından eğitimler veriliyor. Alanlarında başarı sağlayan gençlerin lisans işlemleri sağlanıyor. Kursa katılan çocukların velileri yapılan faaliyetlerden memnun olduklarını ifade ederek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Haliliye'de masa tenisi kursuna çocuklardan yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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