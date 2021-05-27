Halı sahalar ne zaman açılacak?

Tam kapanma döneminin ardından kademeli normalleşme dönemine geçilirken kademeli normalleşme dönemi sonrası için de bazı konular merak ediliyor. En çok merak edilen konulardan biri de halı sahaların ne zaman açılacağı oldu. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?