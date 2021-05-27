Halı sahalar ne zaman açılacak?
Tam kapanma döneminin ardından kademeli normalleşme dönemine geçilirken kademeli normalleşme dönemi sonrası için de bazı konular merak ediliyor. En çok merak edilen konulardan biri de halı sahaların ne zaman açılacağı oldu. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?
HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
17 Mayıs - 1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
Buna göre halı sahalar ve yüzme havuzları 1 Haziran'a kadar kapalı olacak. 1 Haziran sonrası halı sahalar ve yüzme havuzları için İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenmeye devam edecek.