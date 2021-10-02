Halı sahada ter döken Mardinli kızların en büyük destekçileri anneleri

MARDİN (AA) - ŞAHİN SEÇEN- Mardin'in Kızıltepe ilçesinde açılan futbol kursuna katılan kız çocuklarını gururla izleyen anneleri, onları yürekten destekliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının katkılarıyla ilçede farklı mahallelerde kurulan 7 halı sahada Kızıltepe Belediyesi öncülüğünde futbol kursları düzenleniyor. Kurslara katılan 7-14 yaş arası 100'e yakın kız çocuğu haftada iki gün futbol eğitimi alıyor.

Mezopotamya Mahallesi'ndeki halı sahada düzenlenen kursa kimisi kucağında kardeşi ile gelen kız çocukları büyük bir heyecanla sahada top koşturuyor. Futbolda yeni hedefler belirleyen kız çocuklarının en büyük destekçileri de anneleri.

Saha dışındaki kaldırıma oturarak kızlarını seyreden, onların fotoğrafını çeken anne ve ninelerin talebi sahayı daha rahat görebilecekleri tribüne kavuşmak.

"Buradan nice milli sporcularımız çıkacak"

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, AA muhabirine, yapımı tamamlanan 7 sahayı çocukların hizmetine sunduklarını, yakın bir zamanda 15 sahayı daha hizmete sunacaklarını söyledi.

Mahallelerde özellikle kız çocuklarının halı sahaya ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Çam, "Kızlarımız, yavrularımız her biri spora olan tutkularıyla burayı kullanıyorlar. Şu atmosfer ne kadar doğru bir iş yapıldığının en önemli göstergesi. Bu tesisleri artırarak çocuklara fırsat eşitliğini en iyi noktada sunmak istiyoruz. Burada yetişecek çocukların hem ülkede hem de uluslararası alanda başarı sağlayacaklarından şüphe duymuyoruz." dedi.

Çam, Kızıltepe'nin ülkenin en genç nüfusuna sahip ilçelerinden biri olduğuna işaret ederek, bu genç nüfusu iyi değerlendirmek istediklerini aktardı.

Kız çocuklarının ciddi anlamda sporla ilgili olduğunu anlatan Çam, "Çocuklarımızın isterse hem takım kurma hem daha üst liglerde mücadele edebilme anlamında her zaman yanlarında olacağız, sözünü de buradan veriyoruz. Bu bir başlangıç. Bu noktada tecrübeli antrenörlerimiz, hocalarımız var. Çizilecek istikamet dahilinde özellikle kızlarımızın da hem futbol hem diğer branşlar anlamında kulüpleşmesi, sporcu olabilmeleri anlamında gerekeni yapacağız. Buradan bu bayrağı en üst noktada dalgalandıracak nice milli sporcularımız çıkacak. Bu gençlik inşallah ülkeyi daha da ileriye götürecek." diye konuştu.

"Katılım artıyor, sahalar bize yetmeyecek"

Futbol antrenörü Hasan Ablak, sporun özellikle çocukların gelişiminde zihinsel, sosyal ve fiziksel açıdan büyük katkı sunduğunu belirtti.

Kız çocuklarının spora ilgisi ve katılımının her geçen gün arttığına işaret eden Ablak, "Bölgede kız çocuklarını eskiden okula göndermiyorlardı şimdi ise kız çocuklarını spora gönderen bir nesle geldik, çok mutluyuz. Katılım daha da artıyor, sahalar bize yetmeyecek. İlgiden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Kızlarımızın sonuna kadar arkasındayız"

Futbol oynayan iki kızını saha kenarında seyreden anne Emine Sülünbaz, halı sahanın kurulmasında ve bu eğitimlerin verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"İki kızım, kardeşlerimin çocukları ve bütün mahallenin kızları burada oynuyor. Bunu sağlayanlardan Allah razı olsun. İnşallah devamı da gelir. Burada onları izliyoruz ve seviniyoruz. Kızlarımızın sonuna kadar arkasındayız." diyen Sülünbaz, yetkililerden çocuklarını daha rahat izleyecekleri tribün yapılmasını istediklerini belirtti.

"Futbolcu olmak istiyorum"

Futbol eğitimi alan çocuklardan Afril Sülünbaz, okuldan arta kalan zamanlarını halı sahada geçirdiğini söyledi.

Kendilerine bu imkanı sunanlara teşekkür eden Sülünbaz, "Hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Kızların da futbolu başarabileceğine inanıyoruz. Annem, ninem beni dışarıda izliyor. Onları çok seviyorum." dedi.

Hasine Çam da okuldan eve geldiklerinde ödevlerini yaptıklarını daha sonra halı sahaya koştuklarını anlattı.

Futbol oynamayı çok sevdiğini belirten Çam, "Kızlara ve kendime güveniyorum. Futbolcu olmak ve Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." diye konuştu.

Arjin Sülünbaz ise kızların futbolda yetenekli olduğunu dile getirerek, "Saha dışında annemin beni izlemesinden heyecan duyuyorum. Onlar beni izlediklerinde mutlu oluyorum. Onlar beni destekledikçe başarabileceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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