Halı Sahada Fenalaşan Maden İşçisi Öldü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahaya gelen bir kişi, maç öncesi rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde çalışan maden işçisi Muhammet Terzioğlu (50), arkadaşlarıyla maç yapmak için geldiği halı sahada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan Terzioğlu, ambulansla kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Terzioğlu'nun kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.