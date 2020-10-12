Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş
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Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş

12.10.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:09

Galatasaray'da bir dönem yaptığı transferlerle "Sihirbaz" lakabını alan yönetici Haldun Üstünel, 2009 senesinde gerçekleşen Abdul Kader Keita transferinin hikayesini anlattı.

Abdul Kader Keita'yı Galatasaray 2009 yılında kadrosuna katmıştı. Kısa süre Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Fildişi Sahilli kanat oyuncusu taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Kader Keita transferini o dönemin çok konuşulan yöneticisi Haldun Üstünel bizzat gerçekleştirmişti.

İsmi sık sık Galatasaray'da tekrar yönetici olacağı konuşulan Üstünel, 11 yıl sonra bu transferin hikayesini Instagram hesabından anlattı.

Üstünel'in anlattığı hikaye şu şekilde;

Transfer görüşmesi için Lyon'a gittiğimizde Galatasaray isminden dolayı bizi çok iyi ağırladılar. Uzun süren müzakereler sonrasında kulübüyle anlaşmaya vardık. (O dönem Lyon'un borsaya bildirdiği en pahalı transferdi Keita)

Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş

"KEITA OKUMA YAZMA BİLMİYORMUŞ"

Sonrasında kapının önünde 50'ye yakın basın mensubunun beklediğini fark ettik, Keita transferi için geldiğini düşünmüştüm ama halbuki aynı gün Benzema'nın Real Madrid'e transferi gerçekleşmiş, o yüzden gelmişler.

Neyse sonrasında Keita'nın menajeri olan amcasıyla görüştük, uzun pazarlıklar sonrasında onunla da anlaştık, anlaşma metnini hazırladık ve imza için Keita geldi, oturdu. İmza atması için 15 dakika bekledik, yarım saat - 1 saat - 2 saat - 3 saat derken bir türlü imzalamıyor Keita. 3. Saatin sonunda imzayı attı, meğerse okuma yazma bilmediği için imzayı atmamış o kadar saat.

O dönem için gizledik tabii bu durumu, güzel bir anı olarak kaldı bizim için. Keita da oynadığı futbolla, hırsıyla, mücadelesiyle, sempatimizi kazanmayı bilmişti.

Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş
Haber Yorumları (1)
CEHALET: Lyona GS olarak gidip güzel ağırlanmanızın sebebi sonuçta belli; parçacıklar. Acaba okuma yazma bilmeyip imza atamamak mı cehalet, yoksa okuma yazma bilip milyon euroları kaptırmak mı cehalet. Ha bir de sizi ölümüne destekleyen arkadaşlarını maç için bıçaklayanlar var. Evet başlıyoruz. En cahil kim?
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