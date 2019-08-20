Haldun Domaç, canlı yayında bayıldı!

20.08.2019 12:13

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe'nin sahasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendiği maçın ardından yapılan programda bayıldı. Domaç'ın bayılması sonrası, stüdyoda bulunan yorumcular Evren Turhan ve Emre Bol ile moderatör Ender Bilgin endişesi gözlerden kaçmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yayın kesilip reklama gidilirken, daha sonra kanaldan yapılan açıklamada Haldun Domaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak 1 gün gözetim altında tutulacağı aktarıldı.

DOMAÇ: GAYET İYİYİM

Haldun Domaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar. Kısa bir tansiyon düşme sorunu yaşadım. Gayet iyiyim. İlginize, sevgi ve desteğinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İşte Haldun Domaç'ın paylaşımı;