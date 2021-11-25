Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi? Ağaoğlu'ndan hakkındaki iddialara yanıt
Firari FETÖ'cü Emrullah Uslu, sosyal medya hesabından Ali Ağaoğlu'nun dolar yüklü özel uçağının yurt dışına çıkışını F-16'ların engellediğini ileri sürdü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ve iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ağaoğlu "Tek kuruşum olduğunu ispatlasınlar yeni torunum oldu Allah onu görmeyi nasip etmesin" dedi.
İş insanı Ali Ağaoğlu'nun uçakla paralarını yurtdışına kaçırmak istediği, F-16'ların da bunu engellediği iddia edilmişti. Ağaoğlu, FETÖ'cü Emre Uslu tarafından ortaya atılan bu iddianın asılsız olduğunu söyledi.
Ali Ağaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Benim ne bir özel uçağım var. Ne de yurt dışında tek kuruş param ve mülküm var. Eğer tek kuruşum olduğunu ispatlasınlar yeni torunum oldu Allah onu görmeyi nasip etmesin" dedi.
Oğlu Alican Bey ve gelini Miray Hanım sayesinde Mart 2018'de ilk torunu Alin'i, Aralık 2019'da da ikinci torunu Selin'i kucağına alan Ağaoğlu'na üçüncü ve ilk erkek torun mutluluğunu ise kızı Sena Kırcal yaşattı. 2016'da Çırağan Sarayı'nda evlenen Sena-Koray Kırcal çifti, evliliklerini oğulları ile perçinlemiş oldu.
"Oflu Ağa'ya Rizeli torun geldi" diye espri yapan Ali Ağaoğlu'nun ilk erkek torunu için de kesenin ağzını açtı. Kız torunları doğduğunda Ağaoğlu Maslak 1453'ten 280 metrekarelik birer lüks daire hediye eden Ali Ağaoğlu, Rizeli torunu Koray'a da Ağaoğlu My Roseville Çekmeköy projesinden bir villa hediye etmiş.
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