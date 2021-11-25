Dolar yüklü özel uçağını F-16'lar mı engelledi? Ağaoğlu'ndan hakkındaki iddialara yanıt

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun uçakla paralarını yurtdışına kaçırmak istediği, F-16'ların da bunu engellediği iddia edilmişti. Ağaoğlu, FETÖ'cü Emre Uslu tarafından ortaya atılan bu iddianın asılsız olduğunu söyledi.

TORUNUNUN ÜZERİNE YEMİN ETTİ

Ali Ağaoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Benim ne bir özel uçağım var. Ne de yurt dışında tek kuruş param ve mülküm var. Eğer tek kuruşum olduğunu ispatlasınlar yeni torunum oldu Allah onu görmeyi nasip etmesin" dedi.

ÜÇÜNCÜ KEZ DEDE OLDU

Oğlu Alican Bey ve gelini Miray Hanım sayesinde Mart 2018'de ilk torunu Alin'i, Aralık 2019'da da ikinci torunu Selin'i kucağına alan Ağaoğlu'na üçüncü ve ilk erkek torun mutluluğunu ise kızı Sena Kırcal yaşattı. 2016'da Çırağan Sarayı'nda evlenen Sena-Koray Kırcal çifti, evliliklerini oğulları ile perçinlemiş oldu.

TORUNU İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

"Oflu Ağa'ya Rizeli torun geldi" diye espri yapan Ali Ağaoğlu'nun ilk erkek torunu için de kesenin ağzını açtı. Kız torunları doğduğunda Ağaoğlu Maslak 1453'ten 280 metrekarelik birer lüks daire hediye eden Ali Ağaoğlu, Rizeli torunu Koray'a da Ağaoğlu My Roseville Çekmeköy projesinden bir villa hediye etmiş.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet