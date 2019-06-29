Hakkari'den acı haber
Hakkari'nin Doğanlı mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.
Hakkari'nin Doğanlı mezrasında çıkan çatışmada yaralanan asker şehit oldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "28.06.2019 günü İlimiz Merkez Doğanlı Mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan kahraman Jandarma Personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)
Kaynak: İHA
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