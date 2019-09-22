Hakkari'de "Uluslar arası Dağ Bisikleti Yarışması" düzenlendi

22.09.2019 15:51

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Hakkari'de düzenlenen "Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışması" büyük ilgi gördü.



Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası Hakkari MTB Cup" yarışmaları Merzan Mahallesi sanayi sitesi bitişiğinde düzenlendi. Yarışmaya Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, federasyon hakemleri ile spor severler katıldı. Türkiye'den ve farklı ülkelerden 12 sporcunun katıldığı ve 2 kategoride başlayan yarışma büyük heyecan ve çekişmeye sahne olurken, 4 kilometrelik zorlu parkurda 8 tur atan sporcular sıcak havaya rağmen bitiş çizgisine ulaşmayı başardılar.



Bisiklet yarışmasını izlemeye gelen gençler, sporculara alkış yapıp moral verirken, bir grup çocuk ise "Türkiye Türkiye" sloganları attı.



Yarışmanın startı vermeden önce kısa bir açıklama yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Uluslararası dağ bisiklet yarışmasının Hakkari'de düzenlenmesi ilimiz için önemli bir sportif faaliyettir. Bu Hakkari'miz için önemli bir sportif faaliyet. Değişik ülkelerden bisikletçiler şuan burada. İlimizin ve ülkemizin tanıtımı açısından yine dağ bisiklet sporuna olan ilginin Hakkari'miz de artması önemli. Hakkari dağcılık anlamında, dağ sporları anlamında ve kış sporları anlamında önemli bir merkez. İnşallah bu potansiyelleri bundan sonra yapacağımız uluslar arası turnuvalar da ülkemizi tanıtacağız. Japonya'dan, Kazakistan dan sporcularımız var. Bu Hakkari'miz açısından önemli. Bizlerde Hakkari olarak misafirperverliğimizi bunlara göstereceğiz. Hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.



Yarışamaya Kocaeli'nden katılan ve kendi kategorisinde birinci olan Ayşe Çakır ise, 10 yıldır dağ bisiklet sporunu yaptığını ifade ederek, Hakkari'ye gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Çakır, "Bugün burada C2 kılasmanında düzenlene yarışmaya katıldım. Tek bayan yarışmacıyım. Bu biraz üzücüydü ama ülkem için 30 puanı aldığım için mutluyum. Parkurdan ve bizi destekleyen insanlardan çok memnun kaldım. Türk halkına çok büyük bir destekleri vardı. Bugün hem ödülümü hemde olimpiyat seviyesinde 30 puanımı aldım. Hakkari'ye ilk defa geliyorum. İnsanları çok cana yakındılar. Hepsine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yarışmada büyük erkekler kategorisinde birinci Kazakistanlı sporcu Shakir Adilov, ikinci yine Kazakistanlı sporcu Kirill Kazantsev, üçüncü ise Japonyalı sporcu TOKİ Sawada oldu. Büyük kadınlar kategorisinde ise, birinci Ayşe Çakır oldu. Vali Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından yarışmada dereceye giren sporculara ödül olarak madalya, kupa ile Hakkari'ye ait kilim hediye edildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA