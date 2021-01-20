Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı
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Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

20.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:22
Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan kara yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan Yüksekova - Dağlıca kara yolunda, ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla ulaşım sağlanmaya başladı.

Hakkari'de çığ düşmesi sonucu kapanan Yüksekova - Dağlıca kara yolunda, ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla ulaşım sağlanmaya başladı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 39'uncu kilometresine çığ düşen Yüksekova - Dağlıca kara yolu ulaşıma kapandı.

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 117 Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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