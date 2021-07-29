Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti
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Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti

Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti
Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Haberler | Spor

Bolu'da kamp yapan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Bolu'da kamp yapan TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Karşılaşmaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından atanan hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti.

Samsunspor'un kaldığı otelin antrenman sahasında oynanan maçta Yılport Samsunspor sahaya Alp Tutar, Ali Ülgen, Hüseyin Öztürk, Ercan Yazıcı, Recep Burak Yılmaz, Cihan Kahraman, Hasan Kılıç, Brahim Darri, Erald Çinari, Tomane ve Yasin Öztekin 11'i ile çıkarken; TFF 2'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor'un ilk 11'i ise Fatih Gülmez, Oğuz Yıldırım, Onur Karabacak, Çağlayan Menderes, Eyüpcan Delibalta, Oğuz Kocabal, İrfan Akgün, Onur Ramazan Toprak, Mehmet Özdıraz, Ömer Bozan ve Tahir Babaoğlu'dan oluştu.

İlk yarı Samsunspor'dan Ercan Yazıcı, Hasan Kılıç (P) ve Darri, Sakaryaspor'dan da Tahir Babaoğlu'nun (P) attığı gollerle 3-1 tamamlandı. İkinci yarıda Yılport Samsunspor'da Necmican Cebeci, Esin Hakaj, Semih Altıkulaç, Vukan Savicevic, Kürşat Çiçek, Gökhan Karadeniz, Furkan Fehmi Güneş, Ali Kılıç ve Ahmethan Köse Sakaryaspor'da da Arif Kocaman, Hurşit Taşçı, Ömer Can Sokullu, Kadir Ari, Savaş Yılmaz, Alimcan Menteşe, Murat Kaan Çalık, Azat Tarım, Ömer Faruk Özbalaban, Kerem Özel, Yuşa Tığrak ve Eray Dursun oyuna dahil oldu. İkinci yarıda Sakaryaspor'dan Mehmet Özdıraz'ın golüyle Samsunspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Maça TFF tarafından atanan Bolu bölgesindeki hakemler gelemeyince karşılaşmayı Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın yardımcıları Korhan Özen ve Murat Akyüz ile Sakaryaspor'un teknik direktörü Ercümend Coşkundere'nin yardımcısı Güvener İçöz yönetti.


Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti
Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti
Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti
Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti
Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti
Hakemler gelemeyince mücadeleyi yardımcı antrenörler yönetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli

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