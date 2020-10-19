Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakemin verdiği karar sosyal medyada tepki gördü
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Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakemin verdiği karar sosyal medyada tepki gördü

19.10.2020 21:16 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:29
Alanyasporlu futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakemin verdiği karar sosyal medyada tepki gördü

Galatasaray-Alanyaspor maçının 38. dakikasında vurduğu şutta top, ceza sahası içindeki Sarachi'ye çarparak dışarı çıktı ve hakem korner kararı verdi. Pozisyon sonrası Alanyasporlu futbolcular penaltı itirazında bulunurken itiraz ederken, hakemin kararı sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray-Alanyaspor maçının 38. dakikasında yaşanan penaltı pozisyon sonrası Alanyaporlu futbolcular hakeme büyük tepki gösterdi.

Babacar'ın vurduğu şutta top, Sarachi'ye çarparak dışarı çıktı. Alanyalı futbolcular, penaltı beklerken hakem Tugay Kaan Numanoğlu, korner noktasını işaret etti.

Hakemin tartışmalı kararı sosyal medyada infiale yol açtı

"ANTALYA'NIN PENALTISI GÜME GİTTİ"

Bu pozisyon, sosyal medyada gündem oldu. Futbolseverler yaşanan pozisyon ile ilgili penaltı yorumunda bulundu. Bir futbolsever pozisyonun VAR'da incelenmemesine tepki gösterirken, bir başkası Alanyaspor'un penaltısının güme gitti yönünde yorum yaptı.

Hakemin tartışmalı kararı sosyal medyada infiale yol açtı
Hakemin tartışmalı kararı sosyal medyada infiale yol açtı

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Haber Yorumları (1)
SABIKALI LİG.: Bu kokuşmuş ligde her şey olabilir. . .
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