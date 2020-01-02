Hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu 1 yıl futboldan men edildi
Amatör Küme maçında hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu, Futbol İl Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl yeşil sahalardan men edildi.
Zonguldak 1.Amatör Küme Çaycuma grubunda hafta sonu Veliköyspor - Nebioğlu Gençlikspor takımları arasında oynanan ve Veliköyspor takımının 3-1 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 68'nci dakikasında Nebioğlu Gençlikspor futbolcusu 25 yaşındaki Caner Kurt, görmüş olduğu 2'nci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışına alındı.
KART GÖRÜNCE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Ancak sinirlerine hakim olamayan Nebioğlu Gençliksporlu oyuncu Caner kurt, maçın hakemi Atakan Yüzlü'yü saha içerisinde yumruklayarak bayıltmıştı. Ardından maç tatil edildi. Futbol İl Disiplin Kuruluna sevk edilen Caner Kurt alınan karar neticesinde 1 yıl futbol sahalarından men edildi.
Haber Videosu: Hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu 1 yıl futboldan men edildi
-
bende amatörde oynadım 19 mayıs 2 nolu sahayı bazıları bilir orda da aynı böyle olay yaşanmıştı kaç sene önce bahsettiğim ama bu kadar da olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
-
neden bir yıl böyle birini neden hala oynatıcaklar bellki ruh hastası sporcu böylemi olur ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır