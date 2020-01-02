: Hakemi yumruklayarak bayıltan oyuncu 1 yıl futboldan men edildi

02.01.2020 18:23 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:37

Zonguldak 1.Amatör Küme Çaycuma grubunda hafta sonu Veliköyspor - Nebioğlu Gençlikspor takımları arasında oynanan ve Veliköyspor takımının 3-1 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 68'nci dakikasında Nebioğlu Gençlikspor futbolcusu 25 yaşındaki Caner Kurt, görmüş olduğu 2'nci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışına alındı.

KART GÖRÜNCE SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Ancak sinirlerine hakim olamayan Nebioğlu Gençliksporlu oyuncu Caner kurt, maçın hakemi Atakan Yüzlü'yü saha içerisinde yumruklayarak bayıltmıştı. Ardından maç tatil edildi. Futbol İl Disiplin Kuruluna sevk edilen Caner Kurt alınan karar neticesinde 1 yıl futbol sahalarından men edildi.

Kaynak: İHA

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