Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı
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Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı

06.10.2020 22:14 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:18
Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı

Amerika Açık'ta vurduğu topun çizgi hakemin boğazına isabet etmesi sonucu turnuvadan diskalifiye edilen Sırp raket Novak Djokovic'in bu kez de Roland Garros'ta attığı top, yan hakemin yüzüne geldi.

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Rolang Garros 4. tur maçında Rus raket Karen Khachanov ile çeyrek final mücadelesi verdi.

Karşılaşmanın ilk seti 4-3, puanlar ise 40-40'ken Khachanov'un servisini karşılayan Djokovic'in vuruşunda top çizgi hakeminin yüzüne isabet etti.

Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı

AMERİKA AÇIK'TA DA ATTIĞI TOP HAKEME GELMİŞTİ

Olay sonrası yüreği ağzına gelen dünyaca ünlü Sırp raket, hakemden özür diledi. Novak Djokovic, eylül ayında oynanan Amerika Açık turnuvasında kaybettiği bir puan sonrası topa rasgele vurmuş ve top sert bir şekilde çizgi hakemi Laura Clark'ın boğazına isabet etmişti. Bu olaydan sonra Sırp raket, turnuvadan diskalifiye olmuştu.

Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı

ZORLANMADAN ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Karen Khachanov, 6-4, 6-3, ve 6-3'lük setler sonunda 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya 1 numarası, çeyrek finalde Carreno Busta ile ilk 4 mücadelesi verecek.

Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı
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