Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı

Amerika Açık'ta vurduğu topun çizgi hakemin boğazına isabet etmesi sonucu turnuvadan diskalifiye edilen Sırp raket Novak Djokovic'in bu kez de Roland Garros'ta attığı top, yan hakemin yüzüne geldi.