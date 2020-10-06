Hakeme top attığı için diskalifiye olan Djokovic, bir kez daha aynı şeyi yaptı
Amerika Açık'ta vurduğu topun çizgi hakemin boğazına isabet etmesi sonucu turnuvadan diskalifiye edilen Sırp raket Novak Djokovic'in bu kez de Roland Garros'ta attığı top, yan hakemin yüzüne geldi.
Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Rolang Garros 4. tur maçında Rus raket Karen Khachanov ile çeyrek final mücadelesi verdi.
Karşılaşmanın ilk seti 4-3, puanlar ise 40-40'ken Khachanov'un servisini karşılayan Djokovic'in vuruşunda top çizgi hakeminin yüzüne isabet etti.
AMERİKA AÇIK'TA DA ATTIĞI TOP HAKEME GELMİŞTİ
Olay sonrası yüreği ağzına gelen dünyaca ünlü Sırp raket, hakemden özür diledi. Novak Djokovic, eylül ayında oynanan Amerika Açık turnuvasında kaybettiği bir puan sonrası topa rasgele vurmuş ve top sert bir şekilde çizgi hakemi Laura Clark'ın boğazına isabet etmişti. Bu olaydan sonra Sırp raket, turnuvadan diskalifiye olmuştu.
ZORLANMADAN ÇEYREK FİNALE ÇIKTI
Karen Khachanov, 6-4, 6-3, ve 6-3'lük setler sonunda 3-0 mağlup eden Novak Djokovic, adını çeyrek finale yazdırdı. Dünya 1 numarası, çeyrek finalde Carreno Busta ile ilk 4 mücadelesi verecek.