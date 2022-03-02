Hakeme tepki olarak bir dakika gözlerini kapattılar

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak 1. Amatör Merkez B Grubu'nda mücadele eden Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor bugün saat 13.00'da Fener sahasında karşılaştı.

GÖZLERİNİ KAPATIP HAKEMİ PROTESTO ETTİLER

Karşılaşma öncesinde Elvanpazarcıkspor ve Karamansporlu futbolcular 1 dakika boyunca elleriyle gözlerini kapatarak hakem hatalarını protesto etti.

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ ALDI

1 dakika sonunda iki takım oyuncuları gözlerini açarak karşılamaya kaldığı yerden devam etti. Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor'un bu tepkisi tribünlerden alkış aldı.

İhlas Haber Ajansı - Spor