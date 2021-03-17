Hakemden, Real'e büyük kıyak! İlk yarıyı bitirdiği an geceye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid Atalanta ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, ilginç bir an yaşandı. Atalantalı Muriel kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda maçın hakemi Danny Makkelie ilk yarıyı bitirdi. İlk maçta da Atalanta tartışmalı bir kartla 10 kişi kalırken, hakeme büyük bir tepki gösterilmişti. Maçın ardından Real Madrid'in UEFA'daki yüksek lobisi sebebiyle yine hakemlerden yardım aldığı yönünde yorumlar yapılmıştı.