Hakemden, Real'e büyük kıyak! İlk yarıyı bitirdiği an geceye damga vurdu
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid Atalanta ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı Madrid'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlanırken, ilginç bir an yaşandı. Atalantalı Muriel kaleci ile karşı karşıya kaldığı anda maçın hakemi Danny Makkelie ilk yarıyı bitirdi. İlk maçta da Atalanta tartışmalı bir kartla 10 kişi kalırken, hakeme büyük bir tepki gösterilmişti. Maçın ardından Real Madrid'in UEFA'daki yüksek lobisi sebebiyle yine hakemlerden yardım aldığı yönünde yorumlar yapılmıştı.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid ile Atalanta'nın karşılaştığı rövanş maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie ilk yarıya damga vurdu.
MUTLAK GOL POZİSYONU
İlk yarının son saniyelerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Luis Muriel'in mutlak gol şansı hakemin düdüğüyle son buldu. Hakem Makkelie'nin pozisyonun sonlanmasını beklemeden ilk yarıyı bitirmesi büyük tepki çekti.
İLK MAÇTA NE OLMUŞTU?
İki takım arasında oynan ilk maçta, henüz 17. dakikada Atalanta'da Remo Freuler, savunma arkasına sarkan Ferland Mendy'ye ceza alanına girerken yaptığı faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Freuler'i çok düşünmeden kırmızı kartla oyun dışına gönderen Alman hakem Tobias Stieler, bütün itirazlara rağmen kararını değiştirmedi. Atalanta'da Freuler'in kırmızı kart görmesi sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da kullanıcılar, Real Madrid'in UEFA'daki yüksek lobisi sebebiyle yine hakemlerden yardım aldığı yönünde yorumlar yaptı.