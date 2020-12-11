Hakan Ural, Defne Samyeli'nin açıklamalarını canlı yayında yorumladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hakan Ural, Defne Samyeli'nin açıklamalarını canlı yayında yorumladı!

11.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:47
Hakan Ural, Defne Samyeli'nin açıklamalarını canlı yayında yorumladı!

Defne Samyeli, Okan Bayülgen'in programında dizi, film ve gündüz kuşağındaki programlar hakkında eleştirilerini sıraladı.

Defne Samyeli, Okan Bayülgen'in programında dizi, film ve gündüz kuşağındaki programlar hakkında eleştirilerini sıraladı.

Özel hayatı üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

 Kanal D'nin sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında Defne Samyeli'nin açıklamaları değerlendirildi.

Hakan Ural, Samyeli'nin Okan Bayülgen'in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine "Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten hayata bakışı yanlış" yorumunda bulundu.

 Defne Samyeli'nin açıklamalarına yönelik ise şanslı biri olduğunu söyleyerek "Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri" dedi. Konservatuvardan mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığını ifade eden Hakan Ural, Defne Samyeli'nin iyi bir şarkıcı olmadığını düşündüğünü "kötü bir yorumcu" sözleriyle ifade etti. Samyeli'nin oyunculuk performansının ise amatör olduğunu vurguladı.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri; 'Hayata bakışı yanlış'
Hakan Ural'dan Defne Samyeli'ye sert eleştiri; "Hayata bakışı yanlış"
Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor
Defne Samyeli: Coğrafyamızda erkekler kendisini fasulye gibi nimetten sayıyor
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Samatta Okan Buruk Pierre Webo Cüneyt Çakır Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hakan Ural, Defne Samyeli'nin açıklamalarını canlı yayında yorumladı! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:11:07. #1.14#
title