Hakan Şimşek: "Allah şampiyonluğu nasip etti"
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Hakan Şimşek: "Allah şampiyonluğu nasip etti"

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü - Haberler | Spor

Maç sonu şampiyonluk kutlamalarında durgularını ifade eden Isparta 32 Spor Antrenörü Hakan Şimşek, "Çok mutluyuz, çok emek sarf ettik. Başkanımız, taraftarımız, futbolcumuz çok büyük emekler verdi.

Maç sonu şampiyonluk kutlamalarında durgularını ifade eden Isparta 32 Spor Antrenörü Hakan Şimşek, "Çok mutluyuz, çok emek sarf ettik. Başkanımız, taraftarımız, futbolcumuz çok büyük emekler verdi. Cenab-ı Allah gururla formasını taşıdığım Eskişehirspor'un sahasında şampiyonluğu nasip etti. Allah'a şükürler olsun, Isparta şehrine hayırlı olsun inşallah."

Hakan Şimşek: 'Allah şampiyonluğu nasip etti'
Hakan Şimşek: 'Allah şampiyonluğu nasip etti'
Hakan Şimşek: 'Allah şampiyonluğu nasip etti'
Hakan Şimşek: 'Allah şampiyonluğu nasip etti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü

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Hakan Şimşek: "Allah şampiyonluğu nasip etti" - Haberler Spor
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