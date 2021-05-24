Hakan Şimşek: "Allah şampiyonluğu nasip etti"

Maç sonu şampiyonluk kutlamalarında durgularını ifade eden Isparta 32 Spor Antrenörü Hakan Şimşek, "Çok mutluyuz, çok emek sarf ettik. Başkanımız, taraftarımız, futbolcumuz çok büyük emekler verdi.