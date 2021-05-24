Hakan Şimşek: "Allah şampiyonluğu nasip etti"
Maç sonu şampiyonluk kutlamalarında durgularını ifade eden Isparta 32 Spor Antrenörü Hakan Şimşek, "Çok mutluyuz, çok emek sarf ettik. Başkanımız, taraftarımız, futbolcumuz çok büyük emekler verdi.
Maç sonu şampiyonluk kutlamalarında durgularını ifade eden Isparta 32 Spor Antrenörü Hakan Şimşek, "Çok mutluyuz, çok emek sarf ettik. Başkanımız, taraftarımız, futbolcumuz çok büyük emekler verdi. Cenab-ı Allah gururla formasını taşıdığım Eskişehirspor'un sahasında şampiyonluğu nasip etti. Allah'a şükürler olsun, Isparta şehrine hayırlı olsun inşallah."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Güçlü