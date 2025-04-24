İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
Bakan Kurum sayı verip uyardı: İstanbul için vakit daralıyor

Bu ifadeyi ilk kez kullandı: İstanbul için vakit daralıyor
Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı

Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Fatura kültür müdürüne kesildi
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Hakan Safi kimdir? Hakan Safi kaç yaşında, nereli? Hakan Safi hayatı ve biyografisi!

Hakan Safi kimdir? Hakan Safi kaç yaşında, nereli? Hakan Safi hayatı ve biyografisi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbol gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hakan Safi izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hakan Safi kaç yaşında, nereli? Hakan Safi hayatı ve biyografisi! Hakan Safi kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hakan Safi hakkında araştırmalar yapılıyor. Hakan Safi kimdir? Hakan Safi kaç yaşında, nereli? Hakan Safi hayatı ve biyografisi!

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Hakan Safi, Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanıdır. Hakan Safi, 1973 yılı İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Safi, Yüksek lisans eğitimini ise yine Marmara Üniversitesi'nin İngilizce İktisat bölümünde yaptı.

Hakan Safi, Amerika Boston Üniversitesi School Of Management-Executive MBA programını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 1996 yılından itibaren de Safi Gayrimenkul'de çalışmalarına devam etmektedir.

Hakan Safi, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesidir. Safiport aynı zamanda Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımına sponsorluk yapmıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.