Hakan Safi kimdir? Hakan Safi kaç yaşında, nereli? Hakan Safi hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hakan Safi hakkında araştırmalar yapılıyor. Hakan Safi kimdir? Hakan Safi kaç yaşında, nereli? Hakan Safi hayatı ve biyografisi!

HAKAN SAFİ KİMDİR?

Hakan Safi, Safi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanıdır. Hakan Safi, 1973 yılı İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Safi, Yüksek lisans eğitimini ise yine Marmara Üniversitesi'nin İngilizce İktisat bölümünde yaptı.

Hakan Safi, Amerika Boston Üniversitesi School Of Management-Executive MBA programını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 1996 yılından itibaren de Safi Gayrimenkul'de çalışmalarına devam etmektedir.

Hakan Safi, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesidir. Safiport aynı zamanda Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımına sponsorluk yapmıştır.