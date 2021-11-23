Hakan Keleş'ten Koita ve Yunus Mallı açıklaması

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, adları Giresunspor ile anılan Trabzonsporlu Fode Koita ve Yunus Mallı transferleriyle ilgili konuştu.

Keleş, yaptığı açıklamada, "Koita'yı sezon başında istemiştik ama Trabzonspor vermemişti. Şimdi de sakatlıklar yaşadı, büyük ihtimal alternatiflere yöneleceğiz. Yunus Mallı ile ilgilenmedik ama verirlerse alırım. Trabzonspor bize sezon başında çok destek verdi, tekrar o şekilde destek verirlerse tabii ki düşünürüz" dedi. - GİRESUN