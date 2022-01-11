Hakan Keleş: "Kasımpaşa maçı hedefimizi belirleyecek"

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in ikinci yarısına Galatasaray galibiyetiyle başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Keleş, "Önümüzde en önemli maçlarımızdan biri olan Kasımpaşa maçı var" dedi.

Keleş, yaptığı açıklamada, "Devre arasında Galatasaray maçına iyi hazırlandık. Rakibimize iyi çalıştık ve eksiklerinden faydalanarak istediğimiz bir galibiyet aldık. Oyun olarak çok iyi oynamasak da istediğimiz bir 3 puandı" dedi.

Bu hafta iç sahada oynayacakları Kasımpaşa maçının ligdeki hedeflerini belirleyeceğinin altını çizen Keleş, "Şimdi önümüzde en önemli maçlarımızdan biri olan Kasımpaşa maçı var. İnşallah bu maçı da alırsak iyi bir yerlere gelmeyi düşünüyoruz. Ligdeki hedefimizi belli edecek maçlardan biri. Onlarda iyi bir seri yakaladılar, iyi gidiyorlar, ilk yarı orada da iyi oynamıştık, burada rövanşı almak istiyoruz" diye konuştu.

Ara transferde izleyecekleri yol haritası hakkında da konuşan Keleş, "Eksiklerimizi biliyoruz genellikle hücum bölgesine ağırlık yapacağız ama elimizdeki oyuncu kadrosunu daha da güçlendirmek için her bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Araştırmalarımız var, takip ediyoruz, görüştüklerimiz var, sistemimize ve kulübümüze uygun oyuncuları alacağız" ifadelerini kullandı.

GZT Giresunspor'da, Galatasaray maçından sonra oyunculara verilen izin sona erdi. Öğleden sonra tesislerde toplanan Yeşil Beyazlılar, akşam saat 17.00'de Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla pazar günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcuların oldukça hırslı ve istekli oldukları görüldü. - GİRESUN