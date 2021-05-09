Giresunspor'da ilk hedef Süper Lig'de kalıcı olmak
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Giresunspor'da ilk hedef Süper Lig'de kalıcı olmak

Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Karaahmet, "Şu an ne hissettiğimi bilmiyorum ama güzel şeyler olduğu kesin. Çok uzun bir süreç. Bu uzun süre bize de baskı oldu oyuncularıma da. Ama büyük beklentiler ve büyük hedefler böyle kazanılabiliyor. Çok güzel bir sezon geçirdi Giresunspor, örnek bir sezon geçirdi." şeklinde konuştu.

Gelecek sezondaki hedeflerinin sorulması üzerine konuşan Karaahmet, "Burada çok güzel balık var, çok güzel Giresun pidesi var. Sahil kenti, bir tarafı mavi bir tarafı yeşil olan güzel bir yer. Burası Süper Lig için güzel bir deplasman olacak. Bu şehir Süper Lig'e yakışacak. Zaten genlerinde var bu. İnşallah önümüzdeki sezon bu kulübün ilk hedefi ligde kalmak. Ben böyle büyük hedefler koymayı sevmem. Önce ligde kalacak takımı yapmak tek hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Giresunspor'da hiç kimsenin sezon boyunca hakem veya federasyonu eleştirmediğinin altını çizen Karacaahmet, sözlerine şöyle devam etti:

"Çünkü onlar da insan. Giresunspor'un istatistiklerine bakarsanız sadece bir penaltı attı. Herhalde bizim de ceza alanında düşün birçok oyuncumuz olmuştur. Hakemler de hata yapabilirler. Onları kötü adam ilan etmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Hiç hakem veya federasyon eleştirmeden de şampiyon olunabiliyor. "

Giresunspor'da ilk hedef Süper Lig'de kalıcı olmak
Giresunspor'da ilk hedef Süper Lig'de kalıcı olmak
Giresunspor'da ilk hedef Süper Lig'de kalıcı olmak
Giresunspor'da ilk hedef Süper Lig'de kalıcı olmak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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