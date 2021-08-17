Hakan Karaahmet: "Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak"
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Hakan Karaahmet: "Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak" dedi.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor, sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Hakan Karaahmet, maç içerisinde her şeyin yaşandığını belirterek, "Kırmızı kartlar, penaltılar oyun içerisinde her şey yaşandı. Giresunspor'un 10 kişi kalışı, sonra Galatasaray'ın kendi içerisindeki yaşananlar ve ardından kırmızı kart yani bir maçta görülebilecek her şey yaşandı diyebiliriz. Ancak bunların dışında Giresunspor'un eksikleri var. bunları bilerek Galatasaray karşısına çıktık. Ancak doğru adımlar attığımızı söyleyebilirim. Oyuncu arkadaşlarımı da kutladım maç sonrasında. Böyle kritik durumlarda Giresunspor daha iyi takım olabilmek için birbirine sarılacak ve önümüzdeki günlerde bu puan kayıplarını telafi edeceğiz" diye konuştu.

"Herkes kendi takımını destekledi"

Basın mensuplarının Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da Giresunlu olduğunu ikisi arasında neler yaşadığı yönündeki soruları da cevaplayan Karaahmet, "Aynı şehirden olmamıza rağmen rakip olmamız futbolun güzelliği tabii ki. İkimizde kendi takımlarımızı destekledik. Giresunlu olmasının yanı sıra değerli bir insan ve biz de elimizden geldiği kadar ağırladık. Ancak sadece Burak Başkan ve Galatasaray üzerinde değil, Giresunspor bütün takımları en iyi şekilde misafir edecek" ifadelerini kullandı.

"Hakem pozisyon öncesinde karar vermeye çalıştı"

Maçın hakemi hakkında da konuşan Karaahmet, "Aslında hakemler üzerinde eleştiri yapan birisi değilimdir ancak bu maçta hakemin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ama biraz pozisyondan önce karar vermeye çalıştı gibi geldi bana. Kötü niyet aramıyorum herhalde öyle takdir hakkı kullandı. Çok da hakem hakkında bir şey söylemek istemiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - GİRESUN

Hakan Karaahmet: 'Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak'
Hakan Karaahmet: 'Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak'
Hakan Karaahmet: 'Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak'
Hakan Karaahmet: 'Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hakan Karaahmet: "Giresunspor ilerleyen günlerde eksiklerini gidererek daha iyi bir takım olacak" - Haberler Spor
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