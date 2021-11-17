Hakan'dan Şenol Güneş'e üstü kapalı gönderme! Yükselişin sırrını verdi

Dünya Kupası G Grubu'nun son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Play-Off bileti alan Ay-Yıldızlı Takımımız'da Hakan Çalhanoğlu, zaferin perde arkasını anlattı.

"GÖNDERME YAPTI"

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma sonrasında artık rahat olduğu bölgede oynadığını ifade etti. Bu sözlerin Şenol Güneş'e üstü kapalı bir gönderme olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

"TAKIMIMDA DA AYNI"

Hakan, "Inter'de oynadığım, 6-8 arası bir pozisyondayım. Burada daha iyiyim. Öndeki işleri artık gençler halledecek. Kuntz, beni rahat hissettiğim bölgede oynatıyor. Hocamız maçtan sonra bana gelip, 'Eleştirilere kulak asma, bu takımın en önemli oyuncularından birisin. Bence maçın yıldızı sendin' diye konuştu benimle. Play-Off'ta gelecek rakibimizi en iyi şekilde analiz edecektir. " ifadelerini kullandı.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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