Hakan'dan Şenol Güneş'e üstü kapalı gönderme! Yükselişin sırrını verdi - Haberler Spor
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Hakan'dan Şenol Güneş'e üstü kapalı gönderme! Yükselişin sırrını verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

A Milli Takım'da son maçlarda performansıyla dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu, başarısının sırrının yeni pozisyonuyla alakalı olduğunu ifade etti. Rahat hissettiği bölgede oynadığını vurgulayan Hakan'ın açıklamaları, Şenol Güneş'e gönderme olarak yorumlandı.

Dünya Kupası G Grubu'nun son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek Play-Off bileti alan Ay-Yıldızlı Takımımız'da Hakan Çalhanoğlu, zaferin perde arkasını anlattı.

Hakan'dan Şenol Güneş'e üstü kapalı gönderme! Yükselişin sırrını verdi

"GÖNDERME YAPTI"

Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma sonrasında artık rahat olduğu bölgede oynadığını ifade etti. Bu sözlerin Şenol Güneş'e üstü kapalı bir gönderme olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

Hakan'dan Şenol Güneş'e üstü kapalı gönderme! Yükselişin sırrını verdi

"TAKIMIMDA DA AYNI"

Hakan, "Inter'de oynadığım, 6-8 arası bir pozisyondayım. Burada daha iyiyim. Öndeki işleri artık gençler halledecek. Kuntz, beni rahat hissettiğim bölgede oynatıyor. Hocamız maçtan sonra bana gelip, 'Eleştirilere kulak asma, bu takımın en önemli oyuncularından birisin. Bence maçın yıldızı sendin' diye konuştu benimle. Play-Off'ta gelecek rakibimizi en iyi şekilde analiz edecektir. " ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (2)
Doğrucu Davud:Şenol Güneş sabit fikirli bir kişiliğe sahip teknik direktördü. Doğru bildiğini düşünüp hatalı da olsa kararında direniyordu. Hiç bir yöneticinin hatasında direnmemesi gerekir. Önemli olan Türkiye'dir. Kişiler kişilikler değil. Anlayan anladı
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Qwe Qwe:Bırak Hakan bu işleri sanki naptın maç boyunca. Herkes iyiydi takımda sen de standart işte ayak uydurdun.
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