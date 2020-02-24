Hakan Can: "Başkent Akademi'den rövanşı aldık, sevinçliyiz"

24.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:01

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda alınan 2-1'lik Başkent Akademi FK galibiyetinin sevinci yaşanıyor.



Ligde son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi yakaladıklarını belirten Tarsus İdman yurdu Basın ve Medya Sorumlusu Hakan Canan Can, Başkent Akademi FK galibiyetiyle çıkışlarını sürdürdüklerini bildirdi. Can, Başkent Akademi FK müsabakasının zor geçtiğini, geriye düşmelerine rağmen taraftarlarının moral ve motivasyon artırıcı desteği, oyuncularının istekli, arzulu ve kazanma inancı ile maçı çevirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:



"Başkent Akademi FK karşılaşması çok zor geçti. Karşılaşmanın hemen başında geriye düştük. Taraftarımızın desteği, oyuncularımızın istekli, arzulu ve kazanma inancı ile ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladık. Bir topumuz direkten döndü. İkinci yarı da taraftarımızın desteği oyuncularımızın istekli, arzulu ve kazanma inancı ile Başkent Akademi karşısında üstünlüğü sağladık. 2-1 galibiyetten sonra oyunun hakimi, oyunu yönlendiren taraf bizdik. İyi bir oyun ortaya koyduk. Taraftarlarımız bu zor maçta özellikle geriye düştüğümüz dakikadan itibaren tribün desteğiyle oyuncularımızın itici gücü oldu. taraftarımızla, bütünleşerek Başkent Akademi FK maçını kazandık. Rakibimizle ilk yarıda oynadığımız maçı kaybetmiştik. Şimdi Başkent Akademi'den rövanşı aldık, yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak sevinçliyiz. Taraftarımızı evlerine mutlu gönderdik. Aynı zamanda son üç maçımızı da kazanarak galibiyet serisi yakaladık. Emin adımlarla zirveye ilerliyoruz. Başkent Akademi galibiyetinde emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızla, tribündeki gücümüz taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA