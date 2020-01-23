Hakan Çalışkan: "Sivasspor galibiyeti bize moral oldu"

23.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:53

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor'da Teknik Sorumlu Hakan Çalışkan, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ancak Sivaspor galibiyetinin takıma moral olduğunu söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor, 4-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında DG Sivasspor'u ağırladı. Sivasspor ilk maçtaki avantajlı skorla çeyrek finale kalan ekip oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hakan Çalışkan, Süper Lig lideri olan ve her iki kulvarda da iddialı olan Sivasspor ile karşılaştıklarını belirterek, "Daha maçın ikinci dakikasında gol yedik. Bu bir takımın başına gelecek en talihsiz şey. Tabi futbolcularda da mental bir yorgunluk var son haftalarda. Ama ikinci yarı yapılan değişikliklerle oyunu daha aktif ve agresif hale getirerek pozisyona giren takım görüntüsü oluşturduk. Belki pozisyonlarda biraz daha dikkatli olsaydık, bu 2-1'lik skoru daha erken yakalayabilirdik" dedi.



Ligde pazartesi günü karşılaşacakları Trabzonspor maçı öncesi, bu galibiyetin kendileri için inanılmaz bir moral olduğunu ifade eden Çalışkan, "Sonuçta oynadığınız takım Sivaspor. Bu anlamda kupadan elendiğimiz için üzgünüz, ama en azından Sivasspor galibiyeti ile bitirmek bizim için bir moral oldu" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA