Hakan Bilal Kutlualp neden adaylıktan çekildi?

21 Eylül Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde kararını kamuoyuyla paylaşan Kutlualp, "Camiamızda adayların birleşmesi yönünde güçlü bir beklenti var. Sadettin Saran ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı görüşmeler neticesinde, herhangi bir hukuki engelin bulunmadığını kendisi bize ifade etmiştir" diyerek neden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Değişim isteyen milyonlarca taraftarın tercihlerinde Sadettin Saran'ın önde olduğu görülüyor. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine yönelik güçlü bir istek mevcut. Kendisiyle yaptığımız kapsamlı görüşmelerin ardından herhangi bir hukuki engelin bulunmadığını bize bildirmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da adaylığını uygun gördüğünü açıklaması ve devlet kurumlarından olumsuz bir görüş alınmamış olması, kararımızda belirleyici oldu" ifadelerini kullandı. Kutlualp, bunun dışında adaylıktan çekilme süreciyle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

FENERBAHÇE'DE 2 ADAY YARIŞACAK

Kutlualp'in başkanlık yarışından çekilmesinin ardından, Fenerbahçe'de başkanlık koltuğu için mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışacak.

SEÇİM HEYECANI BAŞLIYOR

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde yer alan eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilecek.