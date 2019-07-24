Hakan Atilla kimdir? Mehmet Hakan Atilla nereli?

ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla serbest bırakıldı. Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın ''kara para aklama'' suçlamasında masum olduğuna kanaat getirildi. Hakan Atilla biyografisi, özgeçmiş, haberimizde…

HAKAN ATİLLA KİMDİR?

Mehmet Hakan Atilla, 1970'te Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı unvanıyla göreve başlayan Atilla, sonrasında Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2011'den, 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getiriyordu.