Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Belçika'ya transfer oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

GEÇEN SEZON 39 MAÇTA 14 GOL ATTI

Belçika basınında yer alan haberlere göre geleceğin en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ianis Hagi'nin bonservisi için Genk, Viitorul'a 8 milyon euro ödeyecek. Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, geçen sezon Viitorul formasıyla 39 maçta 14 kez ağları sarstı.

Kaynak: AA