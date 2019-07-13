Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Belçika'ya transfer oldu
Belçika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Genk, eski yıldız futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'i 8 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
GEÇEN SEZON 39 MAÇTA 14 GOL ATTI
Belçika basınında yer alan haberlere göre geleceğin en yetenekli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Ianis Hagi'nin bonservisi için Genk, Viitorul'a 8 milyon euro ödeyecek. Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da forma giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis, geçen sezon Viitorul formasıyla 39 maçta 14 kez ağları sarstı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
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Galatasaray bir cenazeden kurtuldu :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Güzel paraya gitti oynayacağı bir kulübe gitti yavaş yavaş yğkselir nede olsa babasının izinden gidiyorCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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hani barslona istemisti ne oldu belcikaya gittiCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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