Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti
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Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti

24.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:49

Hafta başında yüzde 10 değer kaybına uğrayan ve dün kayıplarını telafi etmeye başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,76 değer kazanarak 1.401,67 puana yükseldi. BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1.405,00 puanın üzerini test etti.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,25 puan artışla 1.401,67 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,81 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 5,70 ile metal ana, sanayi oldu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI SONRASI YÜKSELDİ

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 1.405,00 puanın üzerini test etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, "Son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ekonomideki reform programımızın politikalarını ve takvimini ilan ettik. Vakit, daha çok çalışma, üretme ve hedeflerimize yürüme vaktidir. Ülkemize yatırım yapan uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin gücüne ve potansiyeline güvenmeleri çağrısında bulunuyorum." açıklamalarında bulundu.

TEPKİ ALIMLARI GÜÇLENDİ

Analistler, stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla pay piyasalarının dengelendiğini, dün sert düşüş kaydeden banka hisselerinin de bugün yükselişe geçmesiyle tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.

Haftaya ağır kayıplarla başlayan borsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişe geçti

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