Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro

Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceği Belçikalı Michy Batshuayi'nin sözleşme detayları belli oldu. Chelsea, Beşiktaş'tan 2.4 milyon euro kiralama ücreti alacak. Futbolcunun 3 milyon euroluk maaşını da Siyah-Beyazlılar karşılayacak. Bu futbolcunun toplam maliyeti 54 milyon 320 bin TL.