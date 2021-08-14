Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceği Belçikalı Michy Batshuayi'nin sözleşme detayları belli oldu. Chelsea, Beşiktaş'tan 2.4 milyon euro kiralama ücreti alacak. Futbolcunun 3 milyon euroluk maaşını da Siyah-Beyazlılar karşılayacak. Bu futbolcunun toplam maliyeti 54 milyon 320 bin TL.

Sergen Yalçın'ın, "Önümüzdeki hafta gelir" dediği Belçikalı forvet Batshuayi'nin maliyeti belli oldu. Sporx'in haberine göre; Beşiktaş, Chelsea'ye kiralama bedeli olarak 2.4 milyon euro ödeyecek.

Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro

MAAŞI BEŞİKTAŞ'TAN

27 yaşındaki Belçikalı forvetin 3 milyon euroluk maliyetini de Beşiktaş karşılayacak. 5 milyon euro civarında da satın alma opsiyonu bulunduğu iddia edildi.

Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro

MİLLİ TAKIM GOLCÜSÜ

Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nın formasını 35 kez terletip 22 gol kaydetti. İngiltere Premier Ligi'nde 77 maçta 15 gol, Belçika Ligi'nde 71 maçta 31 gol ve Fransa Ligue 1'de 62 maçta 26 kez gol sevinci yaşadı.

Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro
Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro
Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro
Rıdvan Dilmen, ekranlara çok hızlı dönüş yaptı: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır
Rıdvan Dilmen, ekranlara çok hızlı dönüş yaptı: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Müge Anlı Mustafa Sandal Süreyya Yalçın
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 19:21:41. #1.14#

title