Hafta içi İstanbul'a gelecek Batshuayi'nin Beşiktaş'a 1 yıllık maliyeti 5.4 milyon euro
Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a getireceği Belçikalı Michy Batshuayi'nin sözleşme detayları belli oldu. Chelsea, Beşiktaş'tan 2.4 milyon euro kiralama ücreti alacak. Futbolcunun 3 milyon euroluk maaşını da Siyah-Beyazlılar karşılayacak. Bu futbolcunun toplam maliyeti 54 milyon 320 bin TL.
Sergen Yalçın'ın, "Önümüzdeki hafta gelir" dediği Belçikalı forvet Batshuayi'nin maliyeti belli oldu. Sporx'in haberine göre; Beşiktaş, Chelsea'ye kiralama bedeli olarak 2.4 milyon euro ödeyecek.
MAAŞI BEŞİKTAŞ'TAN
27 yaşındaki Belçikalı forvetin 3 milyon euroluk maliyetini de Beşiktaş karşılayacak. 5 milyon euro civarında da satın alma opsiyonu bulunduğu iddia edildi.
MİLLİ TAKIM GOLCÜSÜ
Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nın formasını 35 kez terletip 22 gol kaydetti. İngiltere Premier Ligi'nde 77 maçta 15 gol, Belçika Ligi'nde 71 maçta 31 gol ve Fransa Ligue 1'de 62 maçta 26 kez gol sevinci yaşadı.