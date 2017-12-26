Hadise, Yeni Yıla Sevgilisiyle Girmek İçin Serveti Geri Tepti

Hadise, Yeni Yıla Sevgilisiyle Girmek İçin Serveti Geri Tepti

Yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018'e Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le Paris'te girecek.

Her yeni yılı sahnede karşılayan Hadise, bu kez parayı değil, aşkı seçti. Konser için gelen 1 milyon TL'lik teklifi geri çeviren şarkıcı, 2018'i sevgilisi Aurelien Muller'le karşılayacak.

"SANA UNUTAMAYACAĞIN BİR YIL YAŞATACAĞIM"

Hadise, 'Sıfır Tolerans' klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisinin "Sana Paris'te unutamayacağın bir yeni yıl yaşatacağım" teklifini geri çevirmedi.


"BU KEZ İŞİ DEĞİL, AŞKI SEÇİYORUM"

Çevresindekilere "Her yılbaşında çalıştım, bu kez işi değil, aşkı seçiyorum" dediği öğrenilen şarkıcı ve sevgilisi, geçtiğimiz ay kaldıkları Plaza Athenee Hotel'de yeni yıla "Merhaba" diyecek.


Hadise, daha sonra ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'le rotasını Londra'ya çevirerek, kısa bir tatil yapacak.


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YORUMLAR (35)

  • ADALET:
    Bir memur aylık en iyi kazançla 4 bin tl ile 21 yıl çalışsa ve hiç yemeden içmeden gezmeden bir milyonu kazanabilir buna bir gecede bir saat için bir milyon veren sisteme nalet olsun ha bide asgari ücretli vardı 1400tl
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  • ŞİRİNE:
    bu adamın sevgilisi var instagram da sürekli onla resim paylaşıyor, bizimkiler de klipte oynadı diye bunları sevgili yaptı, reklam olsun da nasıl olursa olsun kafası
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  • QMAN:
    yıllar önce deli yürek dizisinde kuşçu vardı, biran sözü kulaklarımda çınladı, '' sandıklarım, sandıklarım, açıldı sandıklarım. meğer hayvandan betermiş, benim insan sandıklarım'' derdi. Allah cc. yer yüzünde her canlıya görev tayin etmiştir. köpek köpeklik yapar, eşek eşeklik yapar, domuz domuzluk vb. ancak bi insan insan olmayı beceremez, köpek de olur, eşekte olur, domuz da.
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  • 06:
    bu yalan dünyada yaşa geri boş her birin tadını al
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    HÜSAM: 1 gecede 1 milyon para değil kadın içineleman demek ki nasıl bişi vaad ettiyse o gece için 1 milyondan daha kıymetli olmuş
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  • KESİNBAYILMIŞTIR.AYILTACAK BİRİNİ BULMUŞ:
    Hacun ve Medya sayesinde Türkiyede Para kazanır hemde öyle az buz deği. Kendisini Belçikada ipleyen yok taniyan yok adam yerine koyan yok hatta orada 1 euro bile teklif almaz. bu yüzden sülük gibi yıllardır ülkemizde boy gösteriyor. kendiside bunun farkında. Anavatanı olan Belçikada yaşasaydı ona birakın Şampanya ismarlamayı bir dilim pizza bile ısmarlamazlardı. Ona gelene kadar Avrupada yüz binlerce güzel bayan var. Yalansa yalan deyiniz.
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    SELİN: Yooo gayette dogru yazmissin arkadas belcikada dursaydi kimse yuzune bile bakmayacakti turkiyede zaten Kendi insanlarimizi yetistirmez disardan gelen kezolari hemen turkiyede kucaklarlar
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  • UMUT:
    Aşk değil bunların yaşadığı Aşk ebedidir Bunların canları kimle isterse onla herşeyi yaşayıp sonra anlaşamadık deyip başkasıyla başkasıyla bu hep böyle devam ediyor.ya yeri gelince osmanlı torunu deyip müslümanız diyorlar o zaman müslümana küfür zülüm eden elin gavuruyla ne işin var Lanet olsun sizin özgür diye yaşadığınız çirkin hayata.ben cahil dürüst namuslu olmayı tercih ediyorum sen namusuzluğunla modern ol Zinayı savunup herkesin özgür hayatı diyen zihniyet var babanız dedeniz ölüp gitmedimi
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    MCT: Anlaşılan içini dökecek kimse bulamadın. Epey saydirmissin.
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  • PİS FAKİR:
    şimdi konuya vakıf olmak adına hemen youtube a gectim ve klibi izledim.1 milyon teklif edildi ve hafisede bu kese kağıt gecirilesi fransiz arkadaşı tercih etmiş.pek ilginç.aceba adam ne vaadeti.? unutulmaz bir yilbaşi derken.peki siz ne vadettiniz eşlerinize?
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  • ANGARALI:
    demekki adam 1bucuk veriyo bunlar paraya gelir, paraya verir . . . bizimkilerde evde oturur sanatçı diye dinler
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  • METEHAN:
    Kazandığı parayı nerde yiyeceğini size mi soracak,beraber mi kazandınız?şarkılarını programlarını silah zoruylami dinletiyor.anlamiyorum sanki hepimiz akkasiksiniz
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