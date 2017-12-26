Hadise, Yeni Yıla Sevgilisiyle Girmek İçin Serveti Geri Tepti
Yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018'e Fransız model sevgilisi Aurelien Muller'le Paris'te girecek.
Her yeni yılı sahnede karşılayan Hadise, bu kez parayı değil, aşkı seçti. Konser için gelen 1 milyon TL'lik teklifi geri çeviren şarkıcı, 2018'i sevgilisi Aurelien Muller'le karşılayacak.
"SANA UNUTAMAYACAĞIN BİR YIL YAŞATACAĞIM"
Hadise, 'Sıfır Tolerans' klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisinin "Sana Paris'te unutamayacağın bir yeni yıl yaşatacağım" teklifini geri çevirmedi.
"BU KEZ İŞİ DEĞİL, AŞKI SEÇİYORUM"
Çevresindekilere "Her yılbaşında çalıştım, bu kez işi değil, aşkı seçiyorum" dediği öğrenilen şarkıcı ve sevgilisi, geçtiğimiz ay kaldıkları Plaza Athenee Hotel'de yeni yıla "Merhaba" diyecek.
Hadise, daha sonra ablası Hülya ve kardeşi Derya Açıkgöz'le rotasını Londra'ya çevirerek, kısa bir tatil yapacak.
YORUMLAR (35)
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Bir memur aylık en iyi kazançla 4 bin tl ile 21 yıl çalışsa ve hiç yemeden içmeden gezmeden bir milyonu kazanabilir buna bir gecede bir saat için bir milyon veren sisteme nalet olsun ha bide asgari ücretli vardı 1400tlCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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bu adamın sevgilisi var instagram da sürekli onla resim paylaşıyor, bizimkiler de klipte oynadı diye bunları sevgili yaptı, reklam olsun da nasıl olursa olsun kafasıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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lan gardaş beş para etmeyen insanları cilalayıp adam diye sunuyolar topluma yaa ...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ADAM SUPER YAKISIKLI AMACevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır-----: ASLI: Senden hüsama kalmaz o adam1 Yayından KaldırASLI: DENEDINMI YOKSA HUSAMYayından KaldırHÜSAM: sana da yaşatsın ne var ki :)bitmek bilmeyen bir hazine var adamda1 Yayından Kaldır
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hadiseninde tatile ihtiyacı var ;)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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yıllar önce deli yürek dizisinde kuşçu vardı, biran sözü kulaklarımda çınladı, '' sandıklarım, sandıklarım, açıldı sandıklarım. meğer hayvandan betermiş, benim insan sandıklarım'' derdi. Allah cc. yer yüzünde her canlıya görev tayin etmiştir. köpek köpeklik yapar, eşek eşeklik yapar, domuz domuzluk vb. ancak bi insan insan olmayı beceremez, köpek de olur, eşekte olur, domuz da.Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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niyeCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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acaba unutamayacagın gece derken neyi kasdetti :)Cevap Yaz 6 Yayından KaldırHÜSAM: anladın sen onu1 Yayından Kaldır
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bu yalan dünyada yaşa geri boş her birin tadını alCevap Yaz 2 5 Yayından KaldırHÜSAM: 1 gecede 1 milyon para değil kadın içineleman demek ki nasıl bişi vaad ettiyse o gece için 1 milyondan daha kıymetli olmuş1 Yayından Kaldır
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Hacun ve Medya sayesinde Türkiyede Para kazanır hemde öyle az buz deği. Kendisini Belçikada ipleyen yok taniyan yok adam yerine koyan yok hatta orada 1 euro bile teklif almaz. bu yüzden sülük gibi yıllardır ülkemizde boy gösteriyor. kendiside bunun farkında. Anavatanı olan Belçikada yaşasaydı ona birakın Şampanya ismarlamayı bir dilim pizza bile ısmarlamazlardı. Ona gelene kadar Avrupada yüz binlerce güzel bayan var. Yalansa yalan deyiniz.Cevap Yaz 11 2 Yayından KaldırSELİN: Yooo gayette dogru yazmissin arkadas belcikada dursaydi kimse yuzune bile bakmayacakti turkiyede zaten Kendi insanlarimizi yetistirmez disardan gelen kezolari hemen turkiyede kucaklarlar1 Yayından Kaldır
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Eniştemiz acaba sünnetlimiCevap Yaz 9 2 Yayından KaldırHÜSAM: kesin değil2 Yayından KaldırŞAPKASIZ OLMAZ: he he işleri rast gitsin diye abdest siz birde şapkasız gezmiyormuş :-)1 2 Yayından KaldırMCT: Çok mu merak ettin6 2 Yayından Kaldır
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Yaktun beni HaduseCevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Bir sivaslı olarak desteklemiyorum ve o zaten kendi dediği gb BelçikalıCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Aşk değil bunların yaşadığı Aşk ebedidir Bunların canları kimle isterse onla herşeyi yaşayıp sonra anlaşamadık deyip başkasıyla başkasıyla bu hep böyle devam ediyor.ya yeri gelince osmanlı torunu deyip müslümanız diyorlar o zaman müslümana küfür zülüm eden elin gavuruyla ne işin var Lanet olsun sizin özgür diye yaşadığınız çirkin hayata.ben cahil dürüst namuslu olmayı tercih ediyorum sen namusuzluğunla modern ol Zinayı savunup herkesin özgür hayatı diyen zihniyet var babanız dedeniz ölüp gitmedimiCevap Yaz 16 Yayından KaldırMCT: Anlaşılan içini dökecek kimse bulamadın. Epey saydirmissin.2 Yayından Kaldır
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şimdi konuya vakıf olmak adına hemen youtube a gectim ve klibi izledim.1 milyon teklif edildi ve hafisede bu kese kağıt gecirilesi fransiz arkadaşı tercih etmiş.pek ilginç.aceba adam ne vaadeti.? unutulmaz bir yilbaşi derken.peki siz ne vadettiniz eşlerinize?Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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MALBATROS NERDESİNCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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demekki adam 1bucuk veriyo bunlar paraya gelir, paraya verir . . . bizimkilerde evde oturur sanatçı diye dinlerCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Tebrik ederiz düğün ne zamanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kazandığı parayı nerde yiyeceğini size mi soracak,beraber mi kazandınız?şarkılarını programlarını silah zoruylami dinletiyor.anlamiyorum sanki hepimiz akkasiksinizCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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Parayı Türkiye de kazanırlar avrupa da yerler aynen!!!!!!Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır