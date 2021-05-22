Trabzon basınından TFF Yöneticisi Hacıkerimoğlu'na ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon basınından TFF Yöneticisi Hacıkerimoğlu'na ziyaret

Trabzon basınından TFF Yöneticisi Hacıkerimoğlu'na ziyaret
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon'da görev yapan basın mensuplarını ağırladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzon'da görev yapan basın mensuplarını ağırladı.

Kocaelispor ile Hekimoğlu Trabzon arasında oynanan karşılaşmanın ardından TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ile beraberindeki gazeteciler, Mustafa Hacıkerimoğlu'nu İstanbul'daki ofisinde ziyaret etti.

Mustafa Hacıkerimoğlu, görüşmede, TFF'nin yeni sezon öncesi uygulamaya sokmayı planladığı bazı çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Hacıkerimoğlu, hakem kararlarına yönelik olarak, "Kafasındaki maçı değil, sahadaki maçı yöneten hakem görevine devam edecek." dedi.

Gelecek sezon için maçların seyircili oynanması konusunda ise Sağlık Bakanlığı ile sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Kerimoğlu, "Seyirci futbolun olmazsa olmazı. Biz de onları tribünde görmek istiyoruz. Bu konuda TFF olarak süreci çok iyi takip ettiğimizin bilinmesini isterim." diye konuştu.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç da Hacıkerimoğlu'nun gerek Trabzon, gerek Türk futbolu için önemli katkılar yaptığını söyledi.

Kendilerini ağırladıkları için Hacıkerimoğlu'na teşekkür eden Kılıç, "Trabzon'da spor için birlikte çok daha güzel işlere ve projelere imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi açılışında konuştu Açıklaması
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trabzon basınından TFF Yöneticisi Hacıkerimoğlu'na ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 13:07:15. #1.15#

title