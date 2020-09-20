Hacettepespor: 1-1
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Hacettepespor: 1-1

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Fatih Karatağ (xx), Niyazi Atakan Ataseven (xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar(x)- Metehan Yılmaz (x), Şahan Akyüz (xx), Recep Yemişci (x), Tolgahan Çiçek (x), Birhan Vatansever (x)(Dk.

Hacettepespor: 1-1
20.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 20.09.2020 19:35

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xx), Fatih Karatağ (xx), Niyazi Atakan Ataseven (xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar(x)- Metehan Yılmaz (x), Şahan Akyüz (xx), Recep Yemişci (x), Tolgahan Çiçek (x), Birhan Vatansever (x)(Dk.90 Mustafa Kaya(?), Emirhan Özyaşar (x), Berkin Taşkın (x), Atalay Yıldırım (x)(Dk.46 Alper Tursun (x), Altar Han Hidayetoğlu (x)(Dk. 62 Fatih Aktay(x), Yasin Abdioğlu (x)HACETTEPESPOR: Numan Soysal (x)- Ali Karadağ (x), Metehan Mert (x), Eren Bektaş (x), Musa Şahindere (x), Çayan Poshoroğlu (x), Volkan Kılıç (x)(Dk.63 Ataberk Gök (x), Suat Bolat (x)(Dk.71 İhsan Küçük (?), Furkan Temir (x), Arda Tuzcu (x), Can Güngör (xx)(Dk.85 Sarp Ekinci(?)GOLLER: Dk. 90+5 Şahan Akyüz (Niğde Anadolu FK) - Dk.18 Can Güngör (Hacettepespor)

SARI KARTLAR: Berkin Taşkın, Alper Tursun, Recep Yemişci (Niğde Anadolu FK) - Furkan Temir, Numan Soysal (Hacettepespor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 1'inci hafta karşılaşmasında Niğde Anadolu FK, sahasında konuk ettiği Hacettepespor ile 1-1 berabere kaldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ali KADI
Ali KADI
DHA Editörü
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