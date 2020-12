Hacettepespor: 1-0

STAT: Zafer

HAKEMLER: Doğu Yılmaz, Sedat Yavanoğlu, Hasan Erdoğan

AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan , Seyfettin Anıl Yaşar, Veli Kızılkaya , Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak (Dk. 90+2 Görkem Güven), Cihan Özkara (Dk. 86 Hacı Mustafa Karabulut), Savaş Tağa (Dk. 75 Okan Yıldız), Yusuf Emre Kasal, Ferhan Evren (Dk. 46 Mehmet Özdıraz), Aykut Uluç (Dk. 46 Veysel Karani Ünal), Ferit ErişçiHACETTEPESPOR: Yasin Davuş, Metehan Mert, Volkan Kılıç, Mehmet Can Güngör, Ali Eren Karadağ, Muhammed Ali Barutcu (Dk. 64 Ataberk Gök), Kaan Yüksel (Dk. 84 Sarp Ekinci), Musa Şahindere, Ahmet Arda Tuzcu, Yağız Suat Bolat (Dk. 60 Yavuz Selim Okur), Umutcan AkdenizGOL: Dk. 59 Mehmet Özdıraz (AFJET Afyonspor)KIRMIZI KART: Dk. 72 Veli Kızılkaya (AFJET Afyonspor)SARI KARTLAR: Aykut Uluç, Veli Kızılkaya, Onur Ramazan Toprak, Ferhan Evren (AFJET Afyonspor), Yağız Suat Bolat, Mehmet Can Güngör, Volkan Kılıç (Hacettepespor)Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor ligin 18. haftasında evinde konuk ettiği Hacettepespor'u 1-0 mağlup etti.20'nci dakikada gelişen Hacettepe atağında Kaan'ın savunma arkasına gönderdiği yüksek topu kontrol eden Mehmet Can dönerek vurdu ancak top üstten auta gitti.27'nci dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında sol kanattan Aykut'un ceza sahasına yaptığı ortaya Onur Ramazan kafayı vurdu ancak top kaleci Yasin'in kucağında kaldı.59'uncu dakikada gelişen AFJET Afyonspor atağında sol kanattan Emre'nin ceza alanına ortasında topa gelişine vuran Mehmet Özdıraz topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.72'nci dakikada gelişen Hacettepe atağında Afyonsporlu Veli rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 90+3'üncü dakikada gelişen Hacettepe atağında Volkan'ın ceza alanına gönderdiği pasa Metehan'ın gelişene vuruşunu Mehmet Doğan tokatlayarak çıkardı. Pozisyonun devamında da savunma topu uzaklaştırdı.90+4'üncü dakikada Afyonspor'un geliştirdiği kontra atakta Veysel'in rakip alana taşıdığı topu Mehmet Özdıraz'a pasladı. Bu oyuncu da topu Hacı Mustafa'ya gönderdi. Bu oyuncunun şutunu kaleci Yasin son anda kornere çeldi.

Karşılaşma AFJET Afyonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER