Hacettepe Teknokent'te 2020'nin en başarılı firmaları belli oldu
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Hacettepe Teknokent'te 2020'nin en başarılı firmaları belli oldu

Hacettepe Teknokent'te 2020'nin en başarılı firmaları belli oldu
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Hacettepe Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren 2020 yılının en başarılı firmaları, sertifikalarına kavuşurken Ar-Ge gelirinde ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ, toplam ciroda da PTT Bilgi Teknolojileri AŞ ilk sırada yer aldı.

Hacettepe Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren 2020 yılının en başarılı firmaları, sertifikalarına kavuşurken Ar-Ge gelirinde ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ, toplam ciroda da PTT Bilgi Teknolojileri AŞ ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Teknokent'ten aldığı bilgiye göre, 2020 Yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içi en yüksek yurt içi Ar-Ge gelirini 83 milyon 484 bin 399,53 lira ile ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ gerçekleştirdi.

En yüksek toplam ciroyu PTT Bilgi Teknolojileri AŞ 205 milyon 68 bin 607,49 lirayla elde ederken, Teknokent bünyesinde en fazla Ar-Ge proje sayısına 17 projeyle EHSİM Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik Ticaret AŞ ulaştı.

Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştiren şirket 10 milyon 515 bin 515,15 dolar ile Jotform Yazılım AŞ oldu. Şirket, 2020 yılında en fazla istihdam sağlayan ve stajyer kabul eden firma unvanını da elde etti.

Kuluçka firmaları arasında 5 milyon 205 bin 16 lira ile en yüksek gelire Mentor4b Mentoring Rehberlik Hizmetleri AŞ ulaştı.

Bu alanda en yüksek toplam ciroyu ise 7 milyon 853 bin 515,28 lira ile QR Bilişim ve Yazılım Sistemleri yakaladı.

"Firmalarımız ülkemizin bilişim ekosistemine önemli katkı sunuyor"

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki, firmaların, başarılarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını ifade ederek, 2003 yılında kurulan Hacettepe Teknokent'in, Türkiye'nin ilk teknokentleri arasında öncü kimliğiyle yer aldığını kaydetti.

Tiryaki, 18 yıllık tecrübeleriyle ülkenin tekno girişimcilik ekosistemini geliştirmek için her zaman değerli girişimcilerin yanlarında olduklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bünyemizde bulunan firmalarımızın hepsi yüksek katma değer üreterek ülkemizin bilişim ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sunmakta, kazanımları ve güçleriyle de önemli başarılara imza atmakta. Bünyemizde pek çok farklı alanda başarılı Ar-Ge çalışmaları yürütülmekte ve Türkiye çapında takdir toplamaktadır."

Hacettepe Teknokent'teki firmaların, Ankara'nın istihdamına da çok önemli katkı sağladıklarını bildiren Tiryaki, Teknokent'in 5 binden fazla çalışanıyla hem Ankara hem Türkiye için çok önemli bir istihdam kapısı olduğunu ifade etti.

Tiryaki, Hacettepe Teknokent'in, ön kuluçkadaki girişimcilerden ihracat lideri şirketlere kadar bünyesinde çok başarılı şirketleri barındırdığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hacettepe Teknokent olarak tüm firmalarımızın gayretlerini, başarılarını takdirle izliyor, elimizden gelen desteği de vermeye çalışıyoruz. Bizler firmalarımızın başarılarıyla gurur duymaya, firmalarımızla birlikte Türkiye'nin en başarılı teknokentlerinden biri olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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