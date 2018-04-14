Habur Sınır Kapısı'nda "Ekonomi" Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Zafer Soylu, Habur Sınır Kapısı'nda ithalat ve ihracat firma yetkilileri ile toplantı yaptı.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Zafer Soylu, Habur Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına ithalat ve ihracat yapan firma yetkilileri ile Habur Sınır Kapısı'nda bir araya geldi. Toplantıya Silopi Kaymakamı ve Habur Mülki İdare Amiri Sezer Işıktaş, İpekyolu Gümrük Bölge Müdürü Yalçın Özden, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Ökten, ithalat ve ihracat firma yetkilileri katıldı. Toplantıda firma yetkililerinin sorunları masaya yatırıldı.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mahmut Ökten, ihracat yapan firmalardan Irak merkezi yönetime bağlı Halil İbrahim Sınır Kapısı ve Safra İç Gümrük Kontrol Noktası'nda iki defa ayrı vergi alındığını, firmaların mağdur olduğunu dile getirdi. Ökten, Silopi ilçesinde organize sanayinin olmadığını ve bu kapsamda gereken girişimin yapılması gerektiğini de belirtti.

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürü Zafer Soylu, önerileri not alarak Ankara'da gerekli bakanlıklara ileteceğini ve bu sıkıntılara çözüm bulacaklarını dile getirdi. Toplantı, çekilen toplu fotoğrafın ardından son buldu. - ŞIRNAK