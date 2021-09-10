Habur Gümrük Kapısında yaşanan sorunlar Ticaret Bakanlığında görüşüldü
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Habur Gümrük Kapısında yaşanan sorunlar Ticaret Bakanlığında görüşüldü

Habur Gümrük Kapısında yaşanan sorunlar Ticaret Bakanlığında görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Habur Gümrük Kapısında yaşanan sorunların çözümü ve kesilen para cezalarının silinmesi hususunda Ticaret Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirerek, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile bir araya geldi.

Şırnak'ın Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sevinç, Habur Gümrük Kapısında yaşanan sorunların çözümü ve kesilen para cezalarının silinmesi hususunda Ticaret Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirerek, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıya, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, TSO Meclis Başkan Yardımcısı Mesut İverendi, meclis üyesi Vahit Özer ile nakliye yapan firma temsilcileri; Sabri Kalkan, Aziz Tadik ve Mehmet Edin hazır bulundu. Toplantıda Bakan Yardımcısına kapsamlı bir rapor sunan Başkan Sevinç; özellikle, uluslararası nakliye firmalarının son zamanda kesilen cezaların silinmesi, A2 ve B2 uluslararası yolcu taşıması yapan firmaların sorunları ve sorunların çözümü hususunda destek talebinde bulundu. Oldukça verimli geçen toplantıda, sorunların çözümü hususunda ivedi çalışma başlatılacağı ve kısa vadede çözüleceği Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay tarafından heyete aktarıldı.

Başkan Sevinç, ilgi ve alakalarından ötürü Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve toplantıya iştirak eden Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ile firma temsilcilerine teşekkür etti. - ŞIRNAK

Habur Gümrük Kapısında yaşanan sorunlar Ticaret Bakanlığında görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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