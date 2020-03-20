Habermetre, 20 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!
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Habermetre, 20 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Koronavirüs yabancı medyada ne şekilde yer aldı? Habermetre, 20 Mart 2020 koronavirüs haberlerini analiz etti. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma sayısı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı? Habermetre tüm soruları yanıtladı. İşte detaylar...

20.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:20
Habermetre, 20 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti!

Coronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesiyle birlikte medyadaki yeri de genişledi. Dünya basınının da tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 20 Mart günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 20 MART'TA 100 HABERMETRE SKORUNDA

Sayısız ölüme neden olan koronavirüs 20 Mart günü Türkiye'de 359 kişide tespit edildi ve 4 kişi hayatını kaybetti. Artan vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile birlikte, 20 Mart itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 100 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 23 bin 375 haber yayımlandı, 906 sitede manşette yer aldı ve toplamda 2 bin 859 saat manşetteki yerini korudu, 4 bin 055 haberle anasayfada toplamda 8 bin 401 saat kaldı.

Yapılan koronavirüs haberleri 42 milyon 472 bin 386 okunma elde ederken, 5 milyon 40 bin 351 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 448 defa Twiter'da paylaşıldı. Konuyla ilgili yapılan haber sayısı ise 10.00 ila 12.00 saatleri arasında artarken13.00 itibariyle azalmaya başlıyor.

Popüler yayıncılardaki koronavirüs haberlerinin okunma sayısı
Okunma oranlarına göre popüler haberler

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 99 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 107 bin 918 haber yapıldı, 12 bin 742 haberle anasayfada toplam 51 bin 672 saat göründü. Coronavirüs haberleri 216 milyon 546 bin 580 okunma kazanırken, 15 milyon 885 bin 938 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 57 milyon 744 bin 216 okunma sayısı yakaladı.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi
Yayıncılara göre haberlerin okunma sayıları
Okunma oranlarına göre en popüler 3 haber

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