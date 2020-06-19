Habermetre, 18 Haziran 2020 Perşembe yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! Koronavirüs yabancı medyada nasıl ve ne kadar yer buldu? Habermetre, 18 Haziran 2020 koronavirüs haberlerini inceledi. Buna göre; koronavirüs haberlerinin yerli ve yabancı popüler yayıncılarda okunma oranı kaç? Koronavirüs haberleri Twitter'da kaç kez paylaşıldı, ne kadar reklam gelirine ulaştı? Habermetre tüm soruları yanıtlıyor...

Coronavirüs'ün Türkiye ve dünyayı etkisi altına almasıyla gelişmeler basında ve medyadaki yerini koruyor. Dünya basınının tek gündemi haline gelen Covid-19 virüsünün neden olduğu koronavirüs salgını, Türk basınında ve yabancı medyada 18 Haziran Perşembe günü nasıl yer aldı? Koronavirüs hakkında kaç haber yapıldı, kaç sitede manşette kaldı?

KORONAVİRÜS HABERLERİ 99 HABERMETRE SKORU YAKALADI

Dünya çapında sayısız kayıplara neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de 184 bin 31 kişide tespit edildi ve 4 bin 882 kişi hayatını kaybetti. 18 Haziran itibariyle koronavirüs haberlerinin Habermetre skoru 99 olarak belirlendi. Gelişme hakkında 28 bin 800 haber yayımlandı, 700 sitede manşette yer aldı ve toplamda 2.848 saat manşetteki yerini korudu, 4 bin 150 haberle anasayfada toplamda 13.833 saat kaldı.

Koronavirüs haberleri 37 milyon 72 bin 872 okunma elde ederken, 5 milyon 649 bin 419 dolar reklam değerine ulaştı ve bin 612 defa Twiter'da paylaşıldı. En çok okunmaya sahip popüler yayıncı ise 18 Haziran günü 4 milyon 327 bin 254 oranla Sabah.com.tr olarak görünüyor.

18 Haziran Perşembe günü koronavirüs haberleri 07.00 itibariyle artışa geçmiş ve 11.00'de en fazla haber üretildiği zaman dilimi olmuş ve 14.00'den sonra oranlar azalmaya başlamış.

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 9 ile Sondakika.com ve Haberler.com görünüyor. Onları yüzde 7 ile Yeniakit.com takip ediyor.

Popüler yayıncılarda haber adedi yüzdesi

KORONAVİRÜS YABANCI BASINDA NE KADAR YER BULDU?

Yabancı kaynaklarda yer alan coronavirüs haberleri 100 Habermetre skoru elde etti. Konuyla ilgili 187 bin 944 haber yapıldı, 19 bin 416 haberle anasayfada, 105.787 saat göründü.

Coronavirüs haberleri 426 milyon 629 bin 795 okunma kazanırken, 41 milyon 23 bin 1 dolar reklam değerine ulaştı. En çok Dailymail.co.uk yayıncı organı 137 milyon 80 bin 890 okunma sayısı yakaladı.

18 Haziran günü koronavirüs haber sayısı 11.00'de artmaya başlamış ve 16.00 - 17.00'de en yüksek orana ulaşarak 20.00'den sonra düşüşe geçmiş görünüyor.

Haber adedi oranına bakılarak ilk sırada görünen yayıncılar, yüzde 15 ile Msn.com, hemen adından ikinci sırada da yüzde 8 ile Yahoo görünüyor.