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ZTK Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig devi Galatasaray sahasında 1. Lig takımı Bandırmaspor'u konuk etti. Bandırmaspor'u 4-2 yenen Aslan, çeyrek finale çıktı. Peki, ZTK Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1. Lig takımı Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıktı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Davinson, Halil Dervişoğlu, Tete ve Carlos Vinicius attı. Peki, ZTK Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

DAVINSON PERDEYİ AÇTI

Seyircisi önünde maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin 27. dakikasında Davinson ile 1- 0 öne geçti.

ASLAN'DAN ART ARDA GOLLER

Attığı gol sonrası baskıyı arttıran Aslan 36'da penaltıdan Halil'in attığı golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarının son anlarında da mücadeleyi bırakmayan Okan Buruk'un öğrencileri, 41. dakikada Tete ile farkı 3'e çıkardı.

SERGEN SAHNEDE

Maçın ilk yarısının bitimine saniyeler kala Bandırmaspor'da sahneye çıkan Sergen attığı golle farkı 2'ye indirdi. Durum 3-1 oldu.

İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım Bandırmaspor, 60. dakikada Mustafa'nın attığı golle farkı 1'e indirdi. Ama karar ofsayt. Bandırmaspor, Mulumba'nın golüyle 77'de durumu 3-2'ye getirdi.

ASLAN TURLADI

Galatasaray, 90+5'te Carlos Vinícius'un golüyle 4-2 kazandı. Mücadeleyi kazanan sarı-kırmızılılar Fâtih Karagümrük'ün ardından çeyrek finale kalan 2. takım oldu.

Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Fatih Karagümrük adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. MKE Ankaragücü ve Galatasaray da bir üst tura adını yazdırdı. Son 16 turunda oynanacak diğer karşılaşmalar şu şekilde;

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gaziantep FK

KURA ÇEKİMİNE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00te kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonunda yapılacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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